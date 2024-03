Milan Slavia Praga: Pioli ha questo obiettivo, idee chiare sul giocatore rossonero

Reijnders sta vivendo un periodo di leggera flessione al Milan. Pioli ha le idee chiare sul centrocampista rossonero in vista dello Slavia Praga

L’inizio super, poi il più che sospettabile calo di rendimento anche per le tante partite giocate. Dopo averle giocate tutte da titolare dall’avvio di stagione nelle ultime 7 partite Reijnders è partito titolare dal 1′ sono in tre delle ultime partite del Milan:

come riportato da Sky Sport non c’è preoccupazione in tal senso ma l’obiettivo è far rifiatare il giocatore per permettergli di ritornare al meglio della condizione e favorirne il rilancio, magari già a partire dalla partita di giovedì contro lo Slavia Praga.