Milan Slavia Praga, mossa a sorpresa di Pioli! Può farlo rifiatare giovedì nell’andata degli ottavi di finale

Giovedì sera il Milan ospiterà a San Siro lo Slavia Praga per la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida che i rossoneri vogliono provare a vincere con un largo scarto per mettere in discesa il discorso qualificazione.

Pioli prepara qualche cambio con una mossa a sorpresa. Matteo Gabbia potrebbe infatti andare in panchina nonostante il momento molto positivo per rifiatare in vista dei prossimi impegni. Già stasera si potrebbero avere indicazioni più precise in tal senso.