Milan Slavia Praga: Cardinale non dovrebbe esser presente a San Siro, il motivo

Non dovrebbe esser prevista la presenza di Cardinale in vista del match di questa sera tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi d’andata di Europa League.

Come svelato da Tuttosport, il manager americano sta cercando investimenti e possibilità di collaborazione in Medio Oriente. Non ha intenzione di perdere le quote di maggioranza del Milan, ma semplicemente di arricchire le possibilità di crescita del club