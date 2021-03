Milan, senti l’ex allenatore: «Romagnoli e Donnarumma vanno venduti»

L’ex allenatore di Serie A ha parlato della questione rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma e Romagnoli

Intervistato da Radio TMW, Luigi Cagni, ex allenatore di Serie A, ha parlato della questione rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma: «Vedo che manca la passione calcistica ora, è quella che manca a lui come a tanti altri. Lui tecnicamente è molto bravo, ma non lo vedo come un leader difensivo. Sotto l’aspetto della personalità non lo credo così forte. Non è ancora quello da prendere per farti vincere. Per me per uno come lui 6 milioni l’anno sono già troppi».

CHI VENDERE – «Romagnoli è il primo che devono vendere ma non trovano nessuno. Peccato, perché era uno degli stopper che mi piaceva di più. Non è cresciuto in niente: in personalità, tecnicamente, in tutto».