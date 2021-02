Milan, senti Cairo: «Belotti? Ecco a che punto siamo con il rinnovo»

Il presidente del Torino Urbano Cairo he parlato ai microfoni di Radio Rai del rinnovo di Andrea Belotti, sogno estivo del Milan

Il Milan continua a sognare Andrea Belotti. Sarà lui l’obiettivo numero 1 per l’estate in caso di mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto il punto sul futuro del capitano granata. Ecco le sue dichiarazioni.

«L’obiettivo da parte del club è il rinnovo. Ci sono la volontà e la disponibilità a prolungare l’attuale accordo; anche Belotti non può che avere questa idea. Ormai sono sei anni che gioca con noi, ha fatto tanto per il Toro, è diventato capitano e il Toro gli ha dato molto. Andrea ha uno spirito battagliero, il matrimonio col nostro club è stato positivo e fortunato. Secondo me deve continuare. Mi auguro di incontrarlo presto per parlarne direttamente con lui. Adesso se ne sta occupando il nostro direttore sportivo, dopodiché interverrò anch’io.»