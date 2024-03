Milan al secondo posto: ecco quanto vale la seconda piazza in Serie A. TUTTI i dettagli e le CIFRE

Milan al secondo posto in Serie A: ecco quanto vale la seconda piazza dietro l’Inter. Obiettivo chiaro da qui a fine stagione

Con la vittoria di ieri contro l’Empoli e il contemporaneo pareggio per 2-2 tra Juve ed Atalanta, il Milan ha agguanto il secondo posto solitario in classifica alle spalle dell’Inter.

Oltre che un importante risultato sportivo, visto che la seconda posizione qualificherebbe di diritto il Diavolo alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, c’è anche un consistente risultato economico da considerare. Come riportato da Calcio e Finanza infatti, in attesa dell’ufficializzazione dei ricavi da parte della UEFA e della conferma ufficiale del format Final Four per la Supercoppa italiana, la differenza tra secondo e terzo posto si aggira intorno ai 4 milioni di euro come minimo, fino a un massimo di 8 milioni in caso di successo in Supercoppa