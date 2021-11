Milan Sassuolo: verso i 50mila spettatori a San Siro, le ultime

Milan Sassuolo: al derby 56mila tagliandi strappati, contro i neroverdi siamo vicini, ecco le ultime dalla sede rossonera

Per adesso è “in vantaggio” l’Inter, la cui media in A si attesta su circa 43mila spettatori a partita interna contro i quasi 38 mila dei rossoneri. I nerazzurri però in campionato hanno già ospitato due big match da sold out: tra Juventus e Napoli, la banda Inzaghi ha già superato quota 56mila, riempiendo di fatto gli spalti del Meazza fino al massimo della capienza attualmente consentita (che è del 75%). Ad assistere al 3-2 alla capolista, domenica scorsa, erano in 56.649: il tetto massimo raggiunto finora in stagione a San Siro, insieme ai 56.608 spettatori del derby ospitato dal Milan.

Attenti però, perché la febbre da stadio non fa differenze tra super classici e partite non di cartello. Basta dare uno sguardo agli ultimi numeri arrivati da Casa Milan: anche per le sfide con Sassuolo e Salernitana, domenica prossima e sabato 4, si va verso il tutto esaurito. Per Milan-Sassuolo, in particolare, siamo praticamente al sold out (eccetto il settoreospite, dedicato ai tifosi emiliani), mentre per la gara con i campani sono stati già staccati oltre 10mila biglietti. Il vento della Champions e della lotta scudetto soffia forte: a San Siro si vola sull’entusiasmo. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.