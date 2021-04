Milan-Sassuolo 1-2: Sacchi se la cava, ecco la moviola

Milan-Sassuolo 1-2: il giudice di gara Sacchi se la cava. Vede bene sul tocco di mano di Ferrara non assegnando rigore e su Leao…

Milan-Sassuolo finisce 1-2. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il giudice di gara Sacchi si guadagna un buon 6,5.

Vede bene sul tocco di mano di Ferrari involontario, non assegnando calcio di rigore. È molto bravo l’assistente Cecconi sul gol dell’1-2 del Sassuolo con Raspadori in linea perfetta con Dalot. Dubbio sul retropassaggio di Ferrari per Consigli.