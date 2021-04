Milan: San Siro da riconquistare per la Champions League

Il Milan domenica sfiderà il Genoa. I rossoneri devono invertire il ruolino di marcia tra le mura amiche, ecco perché

Il Milan domenica affronterà il Genoa nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Se fuori dalle mura amiche i rossoneri volano (40 punti all’attivo), a San Siro la media punti è decisamente bassa.

Il team di Stefano Pioli, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, non vince dal lontano 7 febbraio contro il Crotone (4-0). Da quel momento tra campionato ed Europa League sono tre le sconfitte e tre i pareggi.