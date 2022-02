Milan Samp, tempo di esordi in casa doriana: occhio all’ex Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabiri e Giovinco sono gli ultimi due acquisti della Sampdoria che devono ancora scendere in campo in una partita ufficiale

Contro il Milan non sarà una partita facile. La Sampdoria di Marco Giampaolo ne è consapevole, ma ha anche tante frecce al proprio arco da poter utilizzare.

Dei nuovi acquisti sono solo in due a non aver ancora disputato un minuto di gioco: Sabiri e Giovinco. Per quanto riguarda il trequartista in prestito dall’Ascoli sembra difficile che possa scendere in campo contro il Milan. Diverso il discorso per l’ex Toronto che uno scampolo di partita potrebbe anche giocarlo.