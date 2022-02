Milan Samp, dubbio a centrocampo per Giampaolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ekdal o Rincon al centro della mediana della Sampdoria contro il Milan? Ballottaggio ancora da sciogliere per Giampaolo

Oltre ai dubbi in difesa la Marco Giampaolo deve risolvere un ballottaggio a centrocampo. Il tecnico della Sampdoria avrà nuovamente a disposizione Albin Ekdal, che convive però con qualche problema fisico di troppo, e Tomas Rincon.

Tra i due, per il momento, sembra in vantaggio El General. Impensabile, per il momento, lasciare in panchina uno tra Morten Thorsby e Antonio Candreva che dovrebbero completare la linea di centrocampo.