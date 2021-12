Milan Salernitana, tocca a Pellegri in attacco: a riposo Ibra

Il Milan si affida a Pietro Pellegri nel match di San Siro contro la Salernitana. Zlatan Ibrahimovic riposa per il Liverpool

Il Milan si gioca la carta Pellegri contro la Salernitana. Per l’attaccante classe ’01 è arrivato il momento dell’esordio da titolare in rossonero nel match di questo pomeriggio a San Siro. Zlatan Ibrahimovic parte dalla panchina in ottica Liverpool.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro i granata dovrebbe tornare anche Rafael Leao sulla trequarti, mentre Brahim Diaz, Junior Messias e Saelemaekers si giocano gli altri due posti. Come laterale a destra ballottaggio Florenzi – Kalulu, in difesa Romagnoli con Tomori.