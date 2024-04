Milan Roma, Visnadi analizza: «Il derby contro la Lazio toglierà molte energie ai giallorossi». Le parole in vista del match di EL

Gianni Visnadi ha analizzato a Radio Radio mattino 104.5 i prossimi impegni della Roma in vista anche del match contro il Milan.

PAROLE – «Secondo me arrivano entrambe allo stesso modo al derby, poi magari finisce in pareggio perché non si vogliono fare troppo male. E alla Roma toglierà energie importanti fisiche e non solo rispetto alla partita col Milan. Ma questo succede col calendario, non c’è molto da stupirsi. Nessuna arriva male al derby. Non è un segnale troppo negativo l’ultima partita».