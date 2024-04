Milan Roma, buone notizie per De Rossi: recuperati TRE giocatori in vista del match di Europa League. Le ULTIME

Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano buone notizie da Trigoria per Daniele De Rossi in vista della sfida contro il Milan, valida per i quarti di finale di Europa League.

Leonardo Spinazzola è tornato a lavorare in gruppo, mentre Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini possono tornare a disposizione del match di sabato contro la Lazio, per poi essere a a completa disposizione del tecnico giallorosso per la sfida europea contro i rossoneri.