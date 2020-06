Milan-Roma, ultime e probabili formazioni

Verso Milan-Roma: le probabili scelte di Pioli e Fonseca per il match di campionato in programma domenica alle 17:30

MILAN – Mister Pioli punterà nuovamente sul 4-2-3-1. In difesa, al fianco di Romagnoli, potrebbe esserci il recupero di Kjaer dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. In caso contrario è pronto Gabbia. Theo Hernandez e Conti sugli esterni. Coppia in mediana Kessie-Bennacer confermatissima, così come l’inedito, ma fortunato trio sulla trequarti composto da Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Rebic ancora come unica punta.

ROMA – Modulo speculare per gli uomini di Fonseca, che tra gli indisponibili conta solamente Pau Lopez e Zaniolo. Ballottaggio Zappacosta-Spinazzola sulla fascia destra della difesa. Mediana probabilmente composta dall’ex Milan Cristante e Veretout. In avanti Dzeko sarà supportato da Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.