Milan Roma, Totti punge i rossoneri: «Non sono più quelli di una volta. Mi auguro che...»

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset durante l’evento organizzato da betsson.sport. Francesco Totti ha analizzato in questi termini il confronto in Europa League e valido per i quarti di finale tra Roma e Milan:

PAROLE – «I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3-4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta».