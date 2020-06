Milan-Roma streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Roma streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A

Milan-Roma streaming: dopo la bella vittoria esterna contro il Lecce, prosegue il cammino in campionato per i rossoneri di Pioli, che ospiteranno domenica sera i giallorossi di Fonseca. Una partita molto delicata e già decisiva per le sorti europee: la Roma si trova infatti attualmente in quinta posizione a quota 48 punti, mentre il Diavolo segue staccato di nove lunghezze al settimo posto. Per una qualificazione alla prossima Europa League, Romagnoli e compagni dovranno necessariamente passare per punti pesanti in questa coda di campionato e sicuramente quella di domenica sarà una delle gare più decisive in tal senso. I giallorossi vengono anch’essi da un successo, ottenuto di misura (2-1) contro la Sampdoria.

Milan-Roma streaming e diretta tv

Milan-Roma è in programma domenica 28 giugno 2020 alle ore 17:30 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Roma, ultime e probabili formazioni

MILAN – Ancora indisponibile Ibrahimovic, mister Pioli punterà nuovamente sul 4-2-3-1. In difesa, al fianco di Romagnoli, potrebbe esserci il recupero di Kjaer dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. In caso contrario è pronto Gabbia. Theo Hernandez e Conti sugli esterni. Coppia in mediana Kessie-Bennacer confermatissima, così come l’inedito, ma fortunato trio sulla trequarti composto da Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Rebic ancora come unica punta.

ROMA – Modulo speculare per gli uomini di Fonseca, che tra gli indisponibili conta solamente Pau Lopez e Zaniolo. Ballottaggio Zappacosta-Spinazzola sulla fascia destra della difesa. Mediana probabilmente composta dall’ex Milan Cristante e Veretout. In avanti Dzeko sarà supportato da Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.