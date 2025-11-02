Milan Roma: le statistiche chiave della Serie A. Rossoneri imbattuti da 9 Gare, Roma miglior difesa E regina delle riprese

Milan Roma, di seguito tutte le statistiche della sfida in programma questa sera a San Siro. Rossoneri imbattuti da 9 gare

In vista del big match di stasera valido per decima giornata di Serie A, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato le statistiche che inquadrano il momento di forma e le tendenze tattiche di Milan e Roma.

Milan Roma: imbattibilità e solidità interna per i rossoneri

Il Milan arriva alla sfida forte di un’imbattibilità che dura da «9 match» in gare ufficiali, con un bilancio di «7 vinti e 2 pareggiati». L’ultima sconfitta rossonera risale all’1-2 subito dalla Cremonese il 24 agosto, alla prima di campionato.

A San Siro, il Milan mostra particolare solidità offensiva: i rossoneri sono «sempre a segno» nelle «ultime 9 gare casalinghe», con un totale di 18 reti realizzate.

Tuttavia, c’è un dato che preoccupa Allegri: il Milan è la squadra che «subisce più gol nei 15’ della ripresa», con «3 reti su 7 rossonere subite in questa fascia di gara».

Roma: difesa di ferro e concentrazione post-intervallo

La Roma si presenta a San Siro con il titolo di «miglior difesa della Serie A 2025/26», avendo subito sole 4 reti. I giallorossi, inoltre, hanno un bilancio recente molto positivo: non pareggiano dal 13 aprile (derby contro la Lazio) e nelle successive 18 gare ufficiali hanno collezionato «12 vittorie e 6 sconfitte».

Un’altra statistica evidenzia la grande concentrazione dei giallorossi dopo l’intervallo: la Roma è una delle tre squadre della Serie A che «guadagna nelle riprese più punti rispetto ai risultati del 45’», con un saldo di «+7».

Infine, la Roma vanta una tradizione offensiva recente contro i rossoneri, segnando da «7 partite ufficiali contro il Milan», per un totale di 10 marcature.