Connect with us

News

Milan Roma: le statistiche chiave della Serie A. Rossoneri imbattuti da 9 Gare, Roma miglior difesa E regina delle riprese

Calciomercato News

Mercato Milan scatenato sul talento brasiliano Rayan: l’esterno del Vasco da Gama è un predestinato costoso. C’è la benedizione di Ancelotti

Calciomercato News

Calciomercato Milan, derby con l'Inter all'orizzonte! Solet nel mirino, questa la strategia di Tare in vista di gennaio

News

Cardinale, nuove rivelazioni sul prestito RedBird-Elliott: il tasso d’interesse balza a quasi Il 15%. Quel dettaglio non passa assolutamente inosservato

News

Allegri, la statistica non mente: arriva il mese preferito del tecnico, media punti da urlo per il livornese. I numeri

News

Milan Roma: le statistiche chiave della Serie A. Rossoneri imbattuti da 9 Gare, Roma miglior difesa E regina delle riprese

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Milan

Milan Roma, di seguito tutte le statistiche della sfida in programma questa sera a San Siro. Rossoneri imbattuti da 9 gare

In vista del big match di stasera valido per decima giornata di Serie A, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato le statistiche che inquadrano il momento di forma e le tendenze tattiche di Milan e Roma.

Milan Roma: imbattibilità e solidità interna per i rossoneri

Il Milan arriva alla sfida forte di un’imbattibilità che dura da «9 match» in gare ufficiali, con un bilancio di «7 vinti e 2 pareggiati». L’ultima sconfitta rossonera risale all’1-2 subito dalla Cremonese il 24 agosto, alla prima di campionato.

A San Siro, il Milan mostra particolare solidità offensiva: i rossoneri sono «sempre a segno» nelle «ultime 9 gare casalinghe», con un totale di 18 reti realizzate.

Tuttavia, c’è un dato che preoccupa Allegri: il Milan è la squadra che «subisce più gol nei 15’ della ripresa», con «3 reti su 7 rossonere subite in questa fascia di gara».

Roma: difesa di ferro e concentrazione post-intervallo

La Roma si presenta a San Siro con il titolo di «miglior difesa della Serie A 2025/26», avendo subito sole 4 reti. I giallorossi, inoltre, hanno un bilancio recente molto positivo: non pareggiano dal 13 aprile (derby contro la Lazio) e nelle successive 18 gare ufficiali hanno collezionato «12 vittorie e 6 sconfitte».

Un’altra statistica evidenzia la grande concentrazione dei giallorossi dopo l’intervallo: la Roma è una delle tre squadre della Serie A che «guadagna nelle riprese più punti rispetto ai risultati del 45’», con un saldo di «+7».

Infine, la Roma vanta una tradizione offensiva recente contro i rossoneri, segnando da «7 partite ufficiali contro il Milan», per un totale di 10 marcature.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.