Milan Roma: statistiche a confronto. Roma miglior difesa, i rossoneri spiccano in un particolare dato

Milan Roma, curiose statistiche a confronto: i rossoneri spiccano nei tiri dalla distanza, i giallorossi sono la miglior difesa
La sfida di San Siro tra Milan e Roma non mette in palio solo «tre punti», ma il ruolo di protagonista assoluto nella zona alta della classifica.
Il sito della Lega Serie A evidenzia la partenza a razzo della Roma di Gasperini, che, con «sette vittorie nelle prime nove giornate», non partiva così bene dal 2017/18. I giallorossi si confermano anche la «miglior difesa del torneo con appena quattro gol subiti».
Il Milan di Allegri risponde con una striscia di «nove gare in tutte le competizioni» senza sconfitte e una «pericolosità crescente da fuori area» – ben quattro degli ultimi cinque gol sono arrivati dalla distanza.
Tra le due squadre vige un «grande equilibrio» nelle statistiche, con i rossoneri leggermente in vantaggio per un punto nella differenza reti. La gara sarà una «sfida di nervi e dettagli».