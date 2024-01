Milan Roma, Mourinho si gioca il futuro: c’è il rischio esonero. La situazione

Milan-Roma sarà una gara molto importante non solo per la classifica ma anche per José Mourinho: in caso di sconfitta scatterebbe l’esonero

Come riferito da Repubblica, la gara di domenica sera a San Siro tra Milan e Roma non sarà importante solo per i rossoneri che devono rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ma anche per José Mourinho.

Dopo la sconfitta nel derby di coppa, i Friedkin avrebbero avvisato il portoghese: una sconfitta a Milano gli costerebbe l’esonero.