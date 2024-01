Milan Roma, Cardinale a San Siro: Pioli osservato speciale. La situazione

Milan-Roma, confermata la presenza di Gerry Cardinale in tribuna a San Siro: Stefano Pioli l’osservato speciale del patron di RedBird

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è confermata la presenza di Gerry Cardinale per la sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Roma.

L’osservato speciale del patron di RedBird sarà senza dubbio Stefano Pioli: il tecnico si gioca tutto in questa seconda parte di stagione. Servirà un deciso cambio di marcia per convincere Cardinale a confermarlo in panchina.