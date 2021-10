Infortunio Pellegri: il motivo dietro la scelta della mancata convocazione

Pietro Pellegri non è stato convocato per la sfida di stasera contro la Roma a causa di un infortunio alla caviglia

Dopo aver battuto il Torino a San Siro martedì scorso, per i rossoneri è giunto il momento di una trasferta molto delicata: 11a giornata, Roma-Milan. Nella lista dei convocati di mister Pioli per la sfida non figura Pietro Pellegri.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il giovane attaccante rossonero, infatti, nel corso dell’allenamento di ieri, si è procurato un fastidioso trauma contusivo alla caviglia destra. Un altro stop, dunque, per l’ex Genoa.