Milan-Roma: Saelemaekers e Leao top, male Tatarusanu

Milan-Roma: grande prestazione da parte di Saelemaekers e Leao. Il peggiore risulta Tatarusanu, le pagelle rossonere

Il Milan ha pareggiato 3-3 contro la Roma in quel di San Siro. I rossoneri restano comunque primi in classifica, davanti di due lunghezze al Napoli e Sassuolo.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Rafael Leao è risultato il migliore in campo (7), grande prova anche di Saelemaekers (7). Bene Calabria, Kessie e Ibrahimovic, autore di una doppietta (6,5). Sufficienza piena per Kjaer, Theo Hernandez, Castillejo e Calhanoglu. Non sufficienti Romagnoli, Bennacer e Krunic (5,5). Il peggiore è Tatarusanu (5).