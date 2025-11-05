Connect with us

Milan Roma da record: la statistica premia i rossoneri di Allegri. Scenario che non accadeva dalla stagione 2008/09

Gabbia, muro e leader del Milan: l’unico sempre in campo in Serie A. Il dato sul minutaggio del difensore non mente

Pulisic non convocato dagli Usa! Pochettino ha sorpreso tutti: ecco il motivo

Rinnovo Leao, piovono conferme: intenzione chiara del Milan e primi dialoghi col calciatore. Questa la posizione del portoghese

Solet ancora nel mirino, il Milan non molla il difensore: c’è da aspettare però. Il motivo

Milan Roma è da record: i rossoneri non subivano così pochi gol in 10 partite di Serie A da 17 anni. Allegri può assolutamente sorridere

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando una ritrovata e notevole solidità difensiva, un dato che mancava da tempo.

Come riportato da Opta, il Milan ha subito al massimo sette reti nelle prime dieci gare stagionali di un singolo torneo di Serie A.

Si tratta di un traguardo che la squadra rossonera non raggiungeva da oltre quindici anni. L’ultima volta che il Milan aveva incassato così pochi gol dopo le prime dieci giornate risale infatti alla stagione 2008/09 (sette anche in quel caso).

Questo dato statistico sottolinea l’efficacia del lavoro di Allegri sulla fase difensivaimportante anche nella vittoria contro la Roma, e la ritrovata affidabilità di portieri e difensori, un elemento cruciale nella corsa alle posizioni di vertice.

