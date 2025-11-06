Milan Roma, quinto risultato utile consecutivo in casa! Rispetto all’anno scorso… Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

I dati statistici più recenti confermano una netta inversione di tendenza nel rendimento interno del Milan in Serie A. La cura del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese tornato in panchina per rilanciare le ambizioni del club, sta trasformando San Siro in un vero e proprio fortino inespugnabile.

L’analisi, fornita dalla società di statistiche calcistiche Opta, è eloquente: il Diavolo ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato, con un solo pareggio a completare il parziale. Questo risultato rappresenta un netto miglioramento rispetto al periodo precedente. Nelle cinque gare interne che hanno anticipato la striscia attuale, infatti, i rossoneri avevano raccolto solo due successi, a fronte di un pareggio e ben due sconfitte. In sostanza, nell’ultimo ciclo di gare casalinghe, il Milan ha raddoppiato i successi rispetto al ciclo precedente.

L’Impatto di Allegri: Mentalità e Solidità Domestica

Questo incremento di performance tra le mura amiche non è casuale. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha portato con sé una maggiore solidità tattica e, soprattutto, una mentalità vincente e pragmatica, caratteristiche distintive del mister livornese. In un campionato così competitivo, la capacità di massimizzare i punti in casa è fondamentale per l’obiettivo di tornare stabilmente in Champions League.

La determinazione mostrata nelle gare interne riflette la coesione di gruppo che il tecnico sta riuscendo a instillare, trasformando una squadra precedentemente “divisa” (come notato anche da recenti analisi) in un blocco granitico.

l Progetto Tare-Allegri: Dati Positivi e Mercato Strategico

Questa rinnovata efficacia in casa rappresenta un dato incoraggiante per la nuova dirigenza. Il Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua acume nel mercato, ha il compito di fornire ad Allegri i giusti rinforzi per mantenere e migliorare questa tendenza positiva. La solidità finanziaria del club (come evidenziato dai recenti bilanci record) si unisce ora a una solidità sul campo che parte dalle prestazioni interne.

Il lavoro sinergico tra Tare e Allegri punta a garantire che il Milan non solo vinca di più a San Siro, ma che riesca a imporre la sua legge su ogni campo. I dati Opta sono chiari: la rotta è stata invertita e il Diavolo è tornato a far paura tra le mura domestiche, gettando le basi per un futuro di successi.