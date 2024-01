Milan-Roma, Yacine Adli in mezzo al campo con Reijnders e Loftus-Cheek? L’indiscrezione sulla decisione di Stefano Pioli

Come riferito da Luca Bianchin, in vista della gara di domani tra Milan e Roma Stefano Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi per quanto riguarda il centrocampo.

Insieme a Reijnders e Loftus-Cheek ci sarà Yacine Adli che ha vinto il ballottaggio con Musah.