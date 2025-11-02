Connect with us

1 minuto ago

Ricci

Milan Roma, i precedenti parlano chiaro e fanno sorridere i tifosi: nelle ultime nove gare… Le ultimissime sui rossoneri

Il big match tra Milan e Roma si avvicina e, in attesa del fischio d’inizio, le statistiche ufficiali della Lega Serie A offrono spunti interessanti che delineano una sfida potenzialmente ricca di gol e momenti decisivi. Per il Milan di mister Allegri e del direttore sportivo Tare, il momento è di grande fiducia, corroborato da una striscia di risultati utili che testimonia la solidità raggiunta dalla squadra.

I rossoneri, infatti, arrivano alla sfida di San Siro in imbattibilità da 9 match ufficiali, un periodo d’oro in cui hanno collezionato ben 7 vittorie e 2 pareggi. L’ultima battuta d’arresto per i Campioni d’Italia risale al 24 agosto scorso, quando, proprio a San Siro, subirono una inattesa sconfitta per 1-2 contro la neopromossa Cremonese, nella gara d’esordio del campionato. Da quel momento, il Milan ha intrapreso un percorso di crescita che lo ha riportato ai vertici della classifica.

A fare da contraltare al momento di forma difensiva del Milan c’è un dato che riguarda la Roma, storicamente ostica contro i colori rossoneri. I giallorossi, infatti, hanno dimostrato grande regolarità nel trovare la via della rete contro il Diavolo: la Roma segna da 7 partite ufficiali consecutive contro il Milan, per un totale di 10 marcature realizzate. L’ultima volta che i capitolini hanno chiuso una sfida contro i milanesi senza segnare risale a oltre cinque anni fa, nel 2-0 subito a San Siro il 28 giugno 2020.

Un ulteriore elemento a favore dello spettacolo riguarda le prestazioni casalinghe dei rossoneri. Nelle ultime 9 gare disputate a San Siro, il Milan è sempre andato a segno, con una impressionante media di 2 reti a partita, per un totale di 18 gol realizzati. L’ultima partita casalinga in cui i tifosi milanisti non hanno potuto esultare per una rete della propria squadra risale al 20 aprile scorso, in occasione della sconfitta per 0-1 subita contro l’Atalanta in campionato.

Questi numeri, analizzati dalla Lega Serie A in vista del confronto diretto, non fanno altro che aumentare l’attesa per una gara che si preannuncia vibrante, con il Milan che cerca di prolungare la sua striscia positiva e la Roma determinata a confermare la sua tradizione offensiva contro i rossoneri.

