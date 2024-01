Milan Roma, Pioli può sorridere: un calciatore è pronto al ritorno tra i convocati per la sfida contro i giallorossi. Ecco chi è

Arrivano buone notizie da Milanello in vista di Milan Roma. Stefano Pioli recupera una pedina importantissima dello scacchiere rossonero per la gara di domani sera a San Siro contro i giallorossi.

Come riferisce Sky Sport, Noah Okafor ha ormai totalmente recuperato dall’infortunio e tornerà in gruppo e tra i convocati per la sfida contro la squadra di Mourinho.