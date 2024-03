Milan Roma, Matrecano pronostica: «Entrambe possono arrivare in fondo ma…». Le dichiarazioni del procuratore sul match

Il procuratore Luigi Matrecano ha analizzato il match di Europa League tra Milan e Roma, derby italiano da cui uscirà la semifinalista della competizione.

PAROLE – «Io vedo Milan e Roma squadre che possono arrivare in fondo, anche la Fiorentina ovviamente anche se c’è da capire come la squadra assorbirà il grave lutto legato alla scomparsa di Barone che era un uomo molto legato alla squadra. Ma questo potrebbe essere un motivo per avere una spinta in più in questo finale di stagione. Fra le tre vedo la Roma un passetto avanti perché sta facendo bene con De Rossi in panchina».