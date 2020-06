Milan-Roma, le statistiche chiave del match vinto dai rossoneri

Milan-Roma: Le principali statistiche prodotte dal successo degli uomini di Pioli contro i giallorossi di Fonseca

Torna a vincere a San Siro il Diavolo. Un 2-0 secco, senza repliche, che ha permesso ai rossoneri di superare la Roma di Fonseca grazie ai gol di Rebić e Çalhanoğlu. Proprio il croato e il turco sono tra i protagonisti dei 9 numeri prodotti dal match. Vediamoli

1- Il Milan mette in fila due successi interni consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2004, quando sulla panchina rossonera c’era Carlo Ancelotti.

2- I rossoneri ha tenuto la porta inviolata, in casa, contro la Roma, dopo che aveva subito una media di 2.2 gol nei precedenti sei match interni di campionato.

3- Nel 2020, la squadra di Pioli ha raccolto 21 punti in 11 partite: tanti quanti quelli messi assieme dai rossoneri in tutte le precedenti 17 di campionato.

4- Il Milan va a segno da 10 gare di Serie A; l’ultima volta che i rossoneri hanno infilato una serie più lunga di partite con gol in campionato risale a ottobre 2018 (11 in quel caso).

5- Alessio Romagnoli è l’unico giocatore del Milan ad aver disputato tutte le partite (32) di questa stagione in tutte le competizioni.

6- Il Milan non segnava su calcio di rigore dal dicembre 2019 con Piątek, contro il Bologna.

7- Nel 2020 Ante Rebić ha segnato il 47% delle reti del Milan in Serie A: 8 delle 17 complessive dei rossoneri, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo. Tutti i 10 gol firmati dal croato in Serie A sono arrivati su azione: sette di questi nel corso dei secondi tempi.

8- Rebić, inoltre, ha segnato otto gol nelle ultime nove partite giocate con la maglia del Milan in Serie A.

9- Hakan Çalhanoğlu ha realizzato il suo primo gol dal dischetto in Serie A. L’ultimo penalty trasformato dall’attuale giocatore del Milan in campionato risale a gennaio 2017 contro l’Hertha in Bundesliga. Infine, tutti i quattro gol messi a segno dal turco in questo campionato con il Milan sono arrivati al Giuseppe Meazza.

Fonte: acmilan.com