Milan Roma, Giordano analizza: «Rossoneri favoriti per questo motivo. Sono la squadra più bella da vedere in Italia». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Bruno Giordano ha analizzato quello che sarà il prossimo match del Milan ovvero la sfida contro la Roma in Europa League. Le sue parole a 90° minuto sui rossoneri.

PAROLE – «Il Milan è favorito come lo dice la classifica ma soprattutto la capacità di segnare sia in casa che fuori. In questo momento è la più bella da vedere in Italia per il modo di giocare ed è molto proiettata in avanti».