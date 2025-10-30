Milan Roma perde un protagonista, Gasperini è in attesa degli esami strumentali: che cosa è successo. Le ultimissime notizie

La sfida di San Siro tra Milan e Roma, in programma domenica, rischia di perdere uno dei suoi interpreti più attesi. L’attaccante giallorosso Evan Ferguson è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per infortunio nella recente gara contro il Parma, subendo un trauma che mette seriamente a rischio la sua presenza nel big match contro i rossoneri.

La notizia, riportata in mattinata da Il Corriere dello Sport, descrive un episodio fulmineo e sfortunato: «La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi». L’azione incriminata si è svolta nelle primissime battute del match dell’Olimpico, costringendo il giovane talento irlandese a lasciare il posto al compagno Leon Bailey. Un duro colpo per la squadra allenata da Gasperini, che vede allontanarsi la possibilità di schierare l’attaccante in un momento cruciale della stagione.

Oggi, 30 ottobre 2025, Ferguson si sottoporrà a una serie di esami strumentali che permetteranno di chiarire l’entità del problema. La prima ipotesi, suffragata dai primi riscontri, è quella di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Si tratta della stessa caviglia che aveva già dato problemi nelle scorse settimane, elemento che aumenta la preoccupazione nello staff medico e tecnico della Roma.

Se la diagnosi di distorsione dovesse essere confermata, la sua assenza non sarebbe limitata al solo scontro con il Milan, ma potrebbe estendersi per un periodo più lungo. Questo stop forzato rappresenta l’ennesima tegola per Ferguson, la cui avventura in giallorosso è stata sinora segnata da una sfortuna persistente.

Per il Milan di Allegri, la potenziale assenza dell’attaccante avversario, gestito dal direttore sportivo Tare, potrebbe rappresentare un vantaggio in vista di una gara che si preannuncia fondamentale per le zone alte della classifica. I rossoneri si preparano alla sfida con la consapevolezza di dover affrontare comunque una squadra agguerrita, ma la defezione di un elemento di spicco come l’irlandese alleggerisce, seppur parzialmente, il carico della difesa milanista.