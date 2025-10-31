Milan Roma, Gasperini dovrà fare a meno di Ferguson a San Siro! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Periodo complicato per Evan Ferguson, giovane centravanti irlandese della Roma, fermato da un nuovo problema fisico proprio nel momento in cui stava trovando continuità in Serie A. Gli accertamenti medici effettuati oggi hanno infatti evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso, una diagnosi che costringerà l’attaccante giallorosso a circa due settimane di stop.

Un infortunio che arriva nel momento meno opportuno per la squadra capitolina e per il tecnico Gian Piero Gasperini, che dovrà rinunciare al suo bomber nella delicatissima trasferta di San Siro, dove la Roma affronterà il Milan di Massimiliano Allegri domenica sera.

L’episodio sfortunato è avvenuto ieri, dopo appena venti secondi di gioco nella sfida contro il Parma: un contrasto duro con Valenti, difensore dei ducali, ha provocato la torsione della caviglia destra, costringendo Ferguson a lasciare il campo tra i dolori e la delusione.

Il classe 2004, arrivato in estate dal Brighton, aveva iniziato bene la sua avventura in Italia, diventando presto uno dei punti di riferimento dell’attacco romanista grazie alla sua fisicità, potenza e senso del gol. La Roma spera di poterlo recuperare per il ritorno in campo dopo la sosta, ma la priorità resta una guarigione completa per evitare ricadute.

Intanto, sul fronte opposto, il Diavolo si prepara alla sfida con grande attenzione. Il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri continua a lavorare sulla solidità difensiva e sull’equilibrio tattico della squadra, mentre il direttore sportivo Igor Tare osserva con interesse l’evoluzione del mercato, pronto a intervenire in caso di necessità.

L’assenza di Ferguson rappresenta senza dubbio una buona notizia per i rossoneri, che potranno affrontare una Roma priva del suo centravanti titolare. Tuttavia, la sfida resta aperta: Gasperini ha dimostrato di saper reinventare la sua squadra anche nelle difficoltà, mentre Allegri punta a confermare il momento di crescita del suo Milan.

