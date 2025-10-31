Milan Roma, le riflessioni di Florenzi: Roma in crescita, Diavolo in cerca di conferme. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Roma, in programma domenica alle ore 20:45, l’ex di entrambe le squadre Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a margine dell’evento “Giovani e Memoria – Nostalgia di futuro”, organizzato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Il difensore italiano, oggi colonna di esperienza del Diavolo, ha elogiato sia il percorso dei rossoneri di Massimiliano Allegri sia quello della Roma di Gian Piero Gasperini, autrice di un avvio di stagione sopra le aspettative.

“È stato un inizio di stagione davvero esaltante per entrambe – ha detto Florenzi –. Forse la Roma sta facendo qualcosa in più del previsto: le aspettative erano più basse, ma ha avuto un grande inizio. Mi ha stupito la capacità dei giocatori di assimilare subito ciò che chiede Gasperini, un tecnico molto esigente sia dal punto di vista fisico che tattico. Serve tanto impegno, tanti uno contro uno e una preparazione mentale notevole. Non è facile, ma loro ci stanno riuscendo bene.”

Florenzi ha poi sottolineato l’importanza dei giocatori offensivi giallorossi:

“Quando hai campioni davanti puoi fare la differenza. E la Roma ha tanti giocatori forti. Gli attaccanti vivono di fiducia e quando la trovano cambia tutto. E poi c’è Paulo Dybala: dove lo metti sta bene, è uno di quei talenti che fanno la differenza sempre.”

L’ex capitano della Roma ha anche commentato alcuni protagonisti del match, come Alexis Saelemaekers e Wesley, che potrebbero affrontarsi sulla stessa fascia:

“Alex lo conosco bene, non mi stupisce affatto il suo rendimento. Wesley, invece, si sta adattando rapidamente, e giocare su entrambe le fasce non è mai semplice.”

Infine, Florenzi ha espresso parole di affetto per Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e oggi alla guida di una Fiorentina in difficoltà:

“Non mi aspettavo un avvio così complicato. Conosco Pioli, la sua umanità e la sua professionalità. Mi dispiace molto vederlo in difficoltà, è un grande allenatore e una grande persona.”

Con il Milan di Allegri che prepara la sfida decisiva sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igor Tare, la partita di San Siro si preannuncia intensa, tecnica e ricca di significati per entrambi i club.