Milan Roma: possibile mossa a sorpresa di Pioli, l’idea dell’allenatore per il match

In vista del match di questa sera tra Milan e Roma, Pioli potrebbe sorprendere con una mossa inattesa, l’idea dell’allenatore

Mancano poche ore e poi scenderanno in campo Milan Roma, per il match di Europa League 2023-24 valido per i quarti di finale di andata della competizione. In vista della partita Pioli sta pensando ad una possibile mossa a sorpresa:

come riportato da Sky Sport l’allenatore potrebbe pensare anche ad una difesa a tre con un play che si abbassa e Calabria e Theo Hernandez più alti