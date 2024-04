Milan Roma, Cassano pronostica: «Questi i giocatori decisivi in casa rossonera. Leao...»

Milan-Roma, Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha parlato della sfida in Europa League: il suo pronostico

Ospite alla Domenica Sportiva, Antonio Cassano ha parlato così di Milan-Roma di Europa League:

PAROLE – «Sarà una bellissima partita tra due allenatori che fanno giocare le proprie squadre a calcio. Penso che per la Roma possa essere decisivo Pellegrini, perché è un giocatore rivitalizzato, un nuovo acquisto. Non è un campione ma si fa trovare pronto, sa fare le prestazioni. Ovviamente la Roma gira attorno a Paredes, è lui che fa girare la squadra. Pellegrini può essere l’uomo che può spaccare la partita. Dall’altra parte io dico Pulisic sta facendo una grandissima stagione, poi ovviamente Leao fa due sgroppate… 8, 9 10, 14 voti in pagella. Però i due giocatori potrebbero essere Pellegrini da un lato e Pulisic e Loftus Cheek dall’altro».