Milan Roma, la decisione di Cardinale: cosa filtra in vista della sfida di San Siro

Milan-Roma, Gerry Cardinale sarà regolarmente presente a San Siro per la sfida di giovedì in Europa League: i dettagli

Come riferito da Repubblica, dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Lecce in campionato, il Milan di Stefano Pioli si proietta alla sfida di Europa League contro la Roma, gara valida per l’andata dei quarti di finale della competizione.

Giovedì a San Siro ci sarà anche Gerry Cardinale: il numero uno di RedBird vuole stare vicino a Pioli e alla squadra in un momento fondamentale della stagione rossonera.