Milan Roma, De Rossi perde Azmoun per infortunio: l’annuncio dell’iraniano preoccupa i giallorossi per il finale di stagione

La presenza di Sardad Azmoun per il doppio confronto tra Milan e Roma in Europa League è a forte rischio. L’attaccante giallorosso ha infatti rimediato un infortunio mentre si trovava con la nazionale iraniana, ed adesso rischia di saltare gran parte della fine della stagione. Il centravanti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media iraniani (riportate da Radio Romanista) che fanno spaventare non poco De Rossi e tutto il club.

PAROLE – «Il mio infortunio è grave. Devo fare una risonanza magnetica ma sono certo di avere uno stiramento al tendine del ginocchio».