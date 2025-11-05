Connect with us

Milan Roma, i numeri di DAZN schizzano! La giornata di Serie A più vista di sempre. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Serie A non smette di macinare record, e l’ultima giornata ha segnato un trionfo non solo in campo, ma anche sui dati di ascolto. La piattaforma DAZN ha registrato un nuovo primato assoluto di audience, confermando il crescente interesse del pubblico italiano per il massimo campionato. La decima giornata ha totalizzato ben 7,6 milioni di spettatori (precisamente 7.601.567), superando il precedente record assoluto (7.481.226) della 17ª giornata della stagione 2022-23. Questo è il dato più alto mai registrato da quando gli ascolti su DAZN vengono misurati tramite il sistema di Total Audience.

📺 Milan-Roma da Primato: Oltre 2,4 Milioni di Spettatori

Il vero motore di questo boom di ascolti è stato il big match tra i rossoneri e la Roma. L’incontro, vinto dal Diavolo, è stato il primo della stagione ad essere trasmesso anche in chiaro e ha generato numeri sbalorditivi2,4 milioni di spettatori (2.396.708).

Questo risultato non solo è impressionante, ma stabilisce un nuovo record assolutoMilan-Roma è ufficialmente il match più visto di sempre sulla piattaforma DAZN (OTT), superando il precedente primato detenuto dal “Derby d’Italia” della scorsa stagione.

La vittoria dei rossoneri entra di diritto nella Top #3 delle partite più seguite, superando anche gli storici confronti tra Juventus e Inter:

PosizionePartitaDataSpettatori
#1Milan – RomaDecima Giornata2.396.708
#2Inter – Juventus4 Febbraio 20242.274.596
#3Juventus – Inter6 Novembre 20222.211.988

Esporta in Fogli

🔴⚫ La Potenza Mediatica del Milan di Allegri e Tare

Il successo di audience del Diavolo non è casuale, ma riflette l’alto appeal mediatico generato dalle grandi sfide del club. Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri (il tecnico livornese di ritorno, artefice della ritrovata solidità difensiva) e del nuovo DS Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora concentrato sulla strategia di sviluppo del club), il Milan è tornato ad essere una polarità di attrazione per i tifosi.

L’interesse globale suscitato dal Diavolo è un fattore cruciale per gli obiettivi economici e di branding della società. Le prestazioni convincenti della squadra di Allegri spingono non solo la vendita dei biglietti, ma anche i ricavi audiovisivi, elementi fondamentali per sostenere i futuri investimenti di mercato voluti da Tare. Il calcio italiano beneficia della competitività e del fascino delle sue Grandi Sfide.

