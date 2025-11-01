Milan Roma, grande iniziativa di DAZN: la partita sarà visibile gratuitamente. Come seguire il match. Le ultimissime notizie

Ritorna per la stagione 2025/26 l’iniziativa che rende visibili in chiaro e gratuitamente alcuni match di Serie A Enilive su DAZN. A inaugurare il pacchetto è subito un incontro di cartello, il big match Milan-Roma in programma domani, domenica due novembre, alle ore 20:45, con trasmissione in esclusiva sulla piattaforma di live streaming.

Si tratta di una sfida «ad alta quota» e cruciale per gli equilibri del campionato, che permetterà ai tifosi di vivere il clima infuocato di San Siro comodamente da casa, anche senza un abbonamento attivo. La partita si preannuncia tesa e fondamentale per entrambe le formazioni.

In palio la vetta della classifica

La Roma si presenta a Milano da capolista, con diciotto punti in classifica, a pari merito con il Napoli di cui è diretta inseguitrice. Alle sue spalle, il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Tare insegue a un solo punto di distanza. Con una classifica così corta, per entrambe le squadre non c’è spazio per pause o distrazioni.

I ragazzi di Gian Piero Gasperini cercheranno di consolidare la loro posizione di vertice e dare continuità al percorso fin qui eccellente, mentre la squadra rossonera, nonostante le assenze di Rabiot e Pulisic, dovrà lottare con tutte le sue forze per restare incollata al gruppo di testa e per lanciare un segnale forte al campionato.

La telecronaca e l’opportunità gratuita

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà la voce di Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il prepartita prenderà il via già dalle ore 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille, per accompagnare i tifosi fino al fischio d’inizio in una serata che promette grande spettacolo.

L’opportunità della visione in chiaro rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da DAZN fino al 2029, che prevede la trasmissione di un numero limitato di gare, fino a cinque partite su trecentottanta per ogni stagione. L’anno scorso i match trasmessi gratuitamente sono stati, tra gli altri, Milan-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Juventus.