Milan Roma, sorpresa di DAZN agli abbonati: la decisione della nota emittente di streaming

Milan Roma, Dazn rilancia la formula vincente: grande opportunità per i milioni di appassionati di calcio

La Serie A Enilive torna ad abbracciare un pubblico più ampio. DAZN ha annunciato il ritorno di una formula che prevede la trasmissione in chiaro e gratuita di un numero limitato di partite a stagione, inaugurando il ciclo 2025/26 con il big match Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45.

Milan Roma, come usufruire del servizio in chiaro di Dazn

L’opportunità, che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming (fino a 5 match su 380 totali fino al 2029), permetterà a un massimo di due milioni di appassionati non abbonati di seguire l’incontro senza alcun costo.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno con partite di cartello come Milan-Napoli e Juve-Milan, l’iniziativa mira a coinvolgere il grande pubblico offrendo uno degli incontri più attesi del campionato.

Per usufruire della visione gratuita, la procedura è semplice e richiede la sola registrazione di un indirizzo email sulla piattaforma. Non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento a pagamento. Gli utenti potranno registrarsi seguendo due percorsi principali:

Da desktop o mobile: Accedere al sito o all’app DAZN, selezionare la partita in homepage e inserire l’indirizzo email. Da Smart TV: Aprire l’app DAZN, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la mail.

DAZN consiglia caldamente di registrarsi e sintonizzarsi con anticipo, data la limitazione del tetto massimo di utenza gratuita. Per chi è già abbonato, naturalmente, l’accesso alla piattaforma resta invariato. L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina per la Serie A e per DAZN, che consolida il suo ruolo di principale emittente del campionato italiano.