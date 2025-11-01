Milan Roma, super novità introdotta da DAZN: come seguire la sfida in TV e streaming. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Domani, domenica due novembre, andrà in scena a San Siro il big match della decima giornata di Serie A che vedrà affrontarsi il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma. Un incontro cruciale per la classifica, che metterà di fronte due formazioni in grande forma, pronte a darsi battaglia per conquistare punti fondamentali in ottica Scudetto e qualificazione alle coppe europee.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:45, con fischio d’inizio in programma proprio nell’orario classico del posticipo serale della domenica. Come ormai da prassi per gran parte delle gare del massimo campionato italiano, i diritti televisivi per la trasmissione dell’evento sono detenuti da DAZN, che garantirà la copertura completa e in esclusiva della partita.

Come vedere la partita in TV e in streaming

Per tutti i tifosi rossoneri e giallorossi, e per gli appassionati di calcio in generale, l’unica piattaforma per seguire in diretta Milan-Roma è DAZN. La partita non sarà trasmessa da altre emittenti, né in chiaro né sul satellite, sottolineando ancora una volta l’esclusività della piattaforma streaming.

Per la visione in televisione, gli abbonati a DAZN potranno accedere tramite l’applicazione dedicata, disponibile su tutte le moderne Smart TV compatibili, sulle console di gioco come PlayStation e Xbox, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Inoltre, è possibile sfruttare il canale Zona DAZN, visibile su Sky per chi ha attivato l’opzione.

La possibilità della visione gratuita limitata

È importante sottolineare un elemento di novità per questo specifico incontro: Milan-Roma rientra tra le poche partite stagionali che DAZN ha scelto di trasmettere in modalità parzialmente gratuita e in chiaro. Chi non possiede un abbonamento attivo alla piattaforma avrà la possibilità di registrarsi gratuitamente, senza sottoscrivere alcun piano a pagamento, per accedere alla visione del match.

Tuttavia, questa opportunità sarà limitata a un numero massimo di due milioni di utenti che non sono già abbonati. Per usufruire di questa visione gratuita sarà necessario completare la registrazione sul sito o sull’app di DAZN in anticipo e accedere alla piattaforma in tempo per la diretta, in quanto la disponibilità è appunto contingentata.

Per tutti coloro che hanno invece un abbonamento attivo ai piani di DAZN, inclusi i piani MyClubPass, Goal o Sports, la visione sarà naturalmente garantita in modo regolare. In panchina per il Milan ci sarà Allegri, mentre l’azione sul campo sarà scandita dalla telecronaca in diretta a partire dalle ore 20:45. La gestione delle dinamiche dirigenziali del club rossonero è affidata al direttore sportivo Tare, che osserverà con attenzione l’andamento del big match per valutazioni future sul calciomercato.