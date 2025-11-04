Milan Roma, il dato dei rossoneri che non si vedeva da anni! I dettagli. Segui tutti gli aggiornamenti sul club del Diavolo

La cura Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, sta iniziando a dare i suoi frutti, specialmente nel reparto arretrato. Con sole sette reti subite nelle prime dieci giornate di campionato, i rossoneri registrano un dato che non si vedeva da ben sedici anni. L’ultima volta che il Diavolo aveva mostrato tale solidità difensiva a questo punto della Serie A risale alla stagione 2008/09, quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti.

L’arrivo di Allegri, il tecnico livornese noto per la sua filosofia di difesa compatta e gestione pragmatica della gara, sta evidentemente plasmando la squadra secondo i suoi principi. La vittoria di misura per 1-0 contro la Roma è stata una chiara dimostrazione di come la voglia di lottare e la concentrazione siano tornate prioritarie a Milanello.

L’Analisi Sincera di Max Allegri a DAZN

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo contro la squadra capitolina, Massimiliano Allegri non ha nascosto le difficoltà iniziali della sua formazione, sottolineando però la capacità di reazione del gruppo.

“I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio,” ha esordito l’allenatore. “Noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Eravamo sotto una grande pressione.” Allegri ha poi fornito un dettaglio tattico rivelatore sulle scelte iniziali: “Secondo me bisognava abbassare De Winter o Bartesaghi [giovani difensori] per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato.”

L’Appello a Rafael Leão per il Sacrificio

Nonostante le fatiche iniziali, il Milan è riuscito a sbloccarsi e, una volta in vantaggio, si è disposto meglio in campo, come evidenziato dal tecnico stesso: “Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti.”

L’allenatore ha infine lanciato un chiaro messaggio a Rafael Leão, l’esterno portoghese dal talento cristallino, sottolineando l’importanza della mentalità difensiva per tutta la squadra. L’appello è che anche Rafa Leão riesca a trasmettere “questo senso di sacrificio che ha la squadra” per completare la trasformazione in una formazione vincente. Il percorso intrapreso dal club, in sintonia con il nuovo DS Igli Tare, punta dritto a rinforzare l’identità dei rossoneri per tornare al vertice, partendo da una difesa inespugnabile.