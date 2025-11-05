Milan Roma, la rete di Pavlovic regala i tre punti ma Criscitiello punta il dito sull’attacco: «Problema più grave del previsto. Ecco perchè»

Milan Roma, Pavlovic decisivo nel big match contro i giallorossi ma Criscitiello sottolinea il problema attacco dei rossoneri di Allegri

Il gol di Strahinja Pavlovic, servito da Leao, ha regalato al Milan tre punti pesantissimi, permettendo di raggiungere la Roma e accorciare sul Napoli. La gara, molto vivace, ha però evidenziato le difficoltà in attacco di entrambe le squadre, in particolare l’assenza di “killer instinct” nelle punte.

In merito, si è espresso Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commentando la partita: «La partita contro la Roma ci ha dato delle risposte».

La prima, e più grave, riguarda l’attacco rossonero: «Nkunku non è una prima punta, non è una punta e la dimostrazione la stiamo avendo». Criscitiello sostiene che il problema dell’attaccante nel Milan è «più grande e grave di quello che si pensava», e questo è il motivo per cui «il Milan oggi non vince con il Pisa o in altre partite fa fatica».