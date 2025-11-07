Milan Roma fa il botto, gli ascolti DAZN della decima giornata: svelati i numeri

Milan Roma come previsto è stata la partita con più appeal della decima giornata del campionato di Serie A

La decima giornata del campionato di Serie A ha regalato emozioni in campo e un vero e proprio “botto” di ascolti sulle piattaforme DAZN, con il big match tra il Diavolo e la Lupa che ha trainato la classifica delle visualizzazioni. L’attesa per la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico che sta plasmando un organico giovane e ambizioso, e la Roma guidata da un allenatore di carisma come Gian Piero Gasperini, si è tradotta in numeri da record, complice anche la possibilità di accesso gratuito per una parte del pubblico.

Il Trionfo di San Siro Domina la Scena Mediatica

Il posticipo domenicale che ha visto i rossoneri imporsi di misura (1-0, gol di Strahinja Pavlovic) sulla compagine capitolina ha raggiunto l’impressionante cifra di 2.396.708 spettatori, distanziando nettamente tutte le altre partite in calendario. Un dato che non solo evidenzia il fascino intramontabile delle sfide di alta classifica, ma sottolinea anche la crescente penetrazione dello streaming sportivo nel panorama italiano.

A seguire nella classifica degli ascolti si posizionano altre due sfide di cartello, a testimonianza del grande interesse per le formazioni di vertice. Il testa a testa tra l’Inter del metronomo Hakan Çalhanoğlu e l’Hellas Verona ha fatto registrare 1.117.908 spettatori, seguito a ruota dal pareggio del Napoli, lo scudettato, contro il neopromosso Como, che ha catturato l’attenzione di 1.167.411 appassionati.

Performance e Dati in Evidenza

Interessanti anche i numeri fatti registrare dagli altri incontri della giornata. La combattuta vittoria della Juventus di Luciano Spalletti sul campo della Cremonese (855.346), e la sconfitta a sorpresa dell’Atalanta contro l’Udinese (493.864). Questi dati confermano il potere di attrazione delle “big” e il loro impatto sul consumo televisivo.

Il confronto tra Parma e Bologna ha superato le 360 mila visualizzazioni, mentre la vittoria del Lecce sulla Fiorentina (con i giallorossi del gioiellino Berisha) si è fermata a 212.651. Cifre più contenute, come prevedibile, per la “Zona DAZN” (302.591), per Torino-Pisa (62.396) e per Sassuolo-Genoa (294.107), così come per Lazio-Cagliari (336.668). L’analisi completa sottolinea come l’attrattiva del brand squadra, unita a fattori come la possibilità di visione gratuita, sia il motore principale degli ascolti DAZN.

Ascolti DAZN per la Decima Giornata: La Classifica Completa

Partita Visualizzazioni Mil-Rom 2.396.708 Nap-Com 1.167.411 Ver-Int 1.117.908 Cre-Juv* 855.346 Udi-Ata 493.864 Par-Bol* 361.917 Laz-Cag* 336.668 Zona Dazn 302.591 Sas-Gen 294.107 Fio-Lec 212.651 Tor-Pis 62.396

*co-esclusiva con Sky.