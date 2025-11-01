Milan Roma, ultimo sforzo in emergenza: Nkunku titolare come falso nove. Un esame cruciale per l’attaccante più costoso dell’era RedBird

Milan Roma è la grande occasione per Nkunku: il francese giostrerà da falso nove, probabilmente in coppia con Rafael Leao

La gara di domani sera a San Siro contro la Roma è un momento centrale nella stagione del Milan per due motivi: da una parte, è il confronto contro l’attuale capolista e, dall’altra, rappresenta «l’ultimo sforzo in emergenza piena» prima dei rientri importanti (come quello di Pulisic contro il Parma).

Massimiliano Allegri dovrà affrontare la Roma perdendo anche Tomori e Giménez, usciti acciaccati contro l’Atalanta. In difesa, al posto dell’inglese, ci sarà De Winter, mentre in attacco sarà Nkunku ad affiancare Leão.

Milan Roma, grande occasione per Nkunku

Fin dal suo arrivo per 38 milioni più bonus – l’acquisto più costoso dell’era Red Bird – Nkunku è stato accolto con sentimenti contrastanti. Il francese ha offerto finora «troppo poco» per trasformare lo stupore in entusiasmo, con soli 108 minuti in 5 partite di campionato e un gol in Coppa Italia.

L’alibi è stato la «condizione fisica mai vicina al 100%», ma, come sottolinea Calciomercato.com, «siamo arrivati a novembre e il Milan ha bisogno di un qualcosa di diverso».

Domani, Nkunku scenderà in campo per la prima volta da titolare a San Siro, in quello che è un «esame generale importante e chiaramente non definitivo». L’ex Chelsea (appena 6 gol in 38 presenze in Premier) deve scrollarsi di dosso le «scorie delle ultime due stagioni a Londra» e ritrovare lo smalto del «formidabile stoccatore del Lipsia».

Trasformazione tattica e possibile chiave della stagione

La curiosità tattica maggiore è la connessione che avranno Leão e Nkunku, con il francese chiamato a una «trasformazione tattica da falso nove». Per qualità tecniche, Nkunku «può avere un futuro nel Diavolo in questo ruolo», a patto che sia lui stesso a cercarlo mentalmente, elevando il livello di concentrazione.

La dirigenza rossonera è fiduciosa di aver regalato ad Allegri un giocatore «importante che può diventare la chiave della stagione». Ecco perché, da Milan-Roma al mercato di gennaio, i riflettori saranno puntati sull’attaccante.