Infortunio Pulisic, dal rientro imminente all’accordo con la Nazionale americana: importante novità sull’ex Chelsea

Infortunio Pulisic, l’americano sarà convocato per la trasferta di Parma prima della sosta. Accordo con gli USA: niente convocazione

Il Milan ha affrontato un mese di novembre complicato a causa dell’assenza di Christian Pulisic. La lesione al bicipite femorale destro, rimediata in amichevole con gli USA, ha tenuto il numero 11 rossonero ai box, privando la squadra dei 4 goal da lui segnati in un ottimo avvio di stagione.

Ora, però, Pulisic vede il rientro in campo. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha confermato in conferenza stampa pre-Roma, facendo il punto sull’infermeria: «Pulisic dovrebbe esserci a Parma, mentre Rabiot è difficile».

Infortunio Pulisic: salterà la Roma per esserci contro il Parma

L’ex Chelsea dovrebbe quindi saltare il big match di domani sera contro la Roma a San Siro. L’obiettivo è essere a disposizione del tecnico, anche solo dalla panchina, per l’undicesima giornata di campionato contro il Parma al Tardini. Non è un caso: Pulisic ha un buon ricordo dello stadio emiliano, dove ha segnato anche l’anno scorso.

Gli USA non lo convocheranno

Dopo il rientro dall’infermeria, Pulisic non dovrebbe rispondere alla chiamata della sua Nazionale. La cautela del Milan e la necessità di completare il recupero hanno portato a un accordo: «con gli Stati Uniti c’è già un un accordo di massima per evitare la trasferta intercontinentale».

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta lavorando sulla stessa linea anche per altri infortunati: «il dialogo è avanzato anche con la Francia per Rabiot». La strategia del club è chiara: proteggere i giocatori appena rientrati e limitare i rischi di lunghe trasferte internazionali.

