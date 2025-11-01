Milan Roma, Massimiliano Allegri ha fatto chiarezza su Tomori: l’annuncio alla vigilia del match. Le ultimissime sui rossoneri

La conferenza stampa della vigilia di Milan-Roma ha portato con sé un’importante notizia negativa per il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante il recupero di Rafael Leao. A destare preoccupazione è la situazione del reparto difensivo, in particolare quella di Fikayo Tomori.

L’allenatore rossonero, di concerto con il DS Tare, ha espresso cautela e pessimismo riguardo la presenza del difensore inglese per la cruciale sfida di domani sera a San Siro. «Tomori difficilmente ci sarà» ha dichiarato Allegri. Sebbene l’allenatore abbia fortunatamente escluso che si tratti di un problema grave (“per fortuna sono stati esclusi problemi importanti”), la sua probabile assenza rappresenta un duro colpo per la retroguardia milanista.

Un’assenza pesante per la difesa

Il possibile forfait di Tomori costringe Allegri a rivedere i piani e a fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi contro un attacco, quello della Roma, che vanta la presenza di un Paulo Dybala in forma strepitosa. La velocità e l’aggressività dell’inglese sono elementi cruciali nel sistema di gioco del Milan, specialmente nelle partite ad alta intensità come quella contro i giallorossi.

L’emergenza difensiva impone a Allegri di affidarsi a Daniele Rugani o a formazioni alternative, aumentando il carico di responsabilità sui compagni di reparto. L’attenzione si sposta ora sulla necessità di coprire il vuoto lasciato da Tomori e di garantire la massima solidità contro la capolista.

Le altre assenze e il carico su Leao

L’infermeria rossonera resta affollata. Allegri ha confermato che anche a centrocampo la situazione è critica, con Adrien Rabiot la cui presenza a Parma la prossima settimana è in forte dubbio, mentre Christian Pulisic è atteso al rientro. Anche in attacco il centravanti Santiago Gimenez è incerto per la gara di domani.

In questo scenario, il recupero di Rafael Leao è l’unica vera luce. Il portoghese è “ok” e su di lui, secondo quanto anticipato da Tuttosport, si riverserà gran parte del peso dell’attacco. Tuttavia, la possibile assenza di Tomori alza il livello di guardia: il Milan dovrà dimostrare grande carattere e concentrazione in difesa per compensare la mancanza di un elemento così fondamentale.