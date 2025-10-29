Milan Roma, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a due titolarissimi: la notizia è confermata. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri ha chiuso la nona giornata di campionato con il secondo pareggio consecutivo. Dopo l’1-1 casalingo contro il Pisa, ieri sera i rossoneri hanno replicato lo stesso risultato nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Un punto che vale il mantenimento del terzo posto in classifica, ma che non soddisfa appieno l’ambiente rossonero, data la frenata inaspettata in un momento cruciale della stagione.

Questo segno X ha infatti rallentato la rincorsa dei meneghini, portando il distacco dalla capolista Napoli a tre lunghezze. I partenopei continuano la loro marcia e la giornata odierna potrebbe addirittura portare a una classifica più compressa, poiché in caso di successo della Roma sul Parma, i giallorossi si affiancherebbero in vetta alla squadra di Garcia, lasciando il Milan costretto a inseguire un tandem di testa. La pressione sulla società e sul direttore sportivo Igli Tare aumenta, in un clima che esige una reazione immediata e convincente.

La partita contro l’Atalanta è stata altalenante e ha messo in luce le difficoltà di gestione del vantaggio. Il Milan è partito forte, sbloccando il risultato al 4’ con il tiro vincente di Samuele Ricci, ma ha poi subito il ritorno prepotente dei padroni di casa che hanno trovato il pareggio con Ademola Lookman al 35’. Nel post-partita, il tecnico Allegri non ha nascosto una certa insoddisfazione, puntando il dito soprattutto sugli errori tecnici che hanno costretto la squadra ad abbassarsi e sui passaggi sbagliati negli ultimi venti metri. «Dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa e le scelte nei passaggi», ha commentato Allegri, chiedendo più convinzione ai suoi uomini per affrontare i momenti di difficoltà.

A pesare sulla gestione tecnica del mister è l’emergenza infortuni che continua a tenere sotto scacco la rosa. Come riferisce il Corriere della Sera stamattina, nella prossima sfida di domenica sera, un appuntamento cruciale per non perdere ulteriore terreno, mancheranno ancora due elementi chiave come Adrien Rabiot e Christian Pulisic. La rosa è chiamata a stringere i denti per le prossime gare prima della sosta per le nazionali, momento in cui si spera di recuperare tutti gli indisponibili. La sfida immediata di Allegri sarà quella di mantenere alta la concentrazione e l’efficacia del gruppo a disposizione, dimostrando che il pareggio di Bergamo non sia l’inizio di una crisi ma un incidente di percorso da cui imparare rapidamente. Il Milan deve ora ritrovare immediatamente la via della vittoria.