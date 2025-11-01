Milan Roma, annuncio netto di Massimiliano Allegri su Nkunku: sarà lui a partire titolare domani? Le ultimissime sui rossoneri

Nella complessa gestione dell’emergenza infortuni che affligge il Milan, l’allenatore Massimiliano Allegri ha aperto uno spiraglio di speranza in attacco per la cruciale sfida di domani sera contro la Roma. L’occasione del riscatto e di una potenziale svolta potrebbe essere rappresentata da Christopher Nkunku, l’attaccante sul quale il tecnico ripone grande fiducia.

In conferenza stampa, Allegri ha confermato la buona condizione fisica del francese, suggerendo che potrebbe avere un ruolo di primo piano nel match di San Siro: «Nkunku sta bene, domani potrebbe essere della partita». Questa dichiarazione lascia intendere non solo una convocazione, ma la possibilità di vederlo schierato titolare o come primo subentrato, specialmente considerando le incertezze sulla presenza del centravanti Santiago Gimenez.

La tecnica di Nkunku al servizio dell’attacco

L’investimento del Milan su Nkunku, voluto dal direttore sportivo Tare, è basato sulle sue qualità tecniche e sulla sua versatilità in avanti. Allegri lo ha ribadito: «È un giocatore di grande tecnica». In un momento in cui l’attacco rossonero dipende quasi esclusivamente dall’estro di Rafael Leao, la capacità del francese di creare superiorità numerica, rifinire l’azione e vedere la porta può essere l’elemento che bilancia il reparto.

L’attesa per l’esplosione di Nkunku è alta, e la partita contro la capolista Roma è l’occasione perfetta per dimostrare il suo valore. Allegri non ha nascosto le aspettative che gravano su di lui: «Ci aspettiamo molto da lui».